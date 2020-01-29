Экс-глава Удмуртии в судебном заседании отказался признавать себя виновным

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29 января 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Обвиняемый во взяточничестве бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил в суде о своей невиновности. Во время следствия он признавал себя частично виновным.

Соловьева обвиняют в получении взяток на сумму 139 млн рублей и доли участия в коммерческой организации в размере 2,7 млн рублей.

В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, сторона обвинения огласит показания подсудимого, данные им при производстве предварительного расследования.

Соловьеву инкриминируют получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что 18 декабря 2019 года экс-глава Удмуртии был экстренно госпитализирован.