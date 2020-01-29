Южноуральцам дали инструмент для расчета платежа по ипотеке

//Общество 13+

29 января 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Для многих граждан ипотечное кредитование – единственный шанс приобрести собственные квадратные метры здесь и сейчас. Стоимость недвижимости достаточно высока, поэтому не каждому удается быстро накопить на покупку квартиры https://tlt-dom.com/oplata/ipoteka/. Ипотека в этом случае поможет стать обладателем просторного жилья в новостройке, причем без существенной нагрузки на кошелек. Кредит оформляется на длительный срок (20-30 лет), что дает возможность рационально распределить расходы и не допустить просрочку. Чтобы узнать, каким будет ежемесячный платеж по ипотеке – воспользуйтесь специальным кредитным калькулятором.

Ипотечный калькулятор онлайн: быстрый расчет платежа по ипотеке

Покупка квартиры – серьезное и ответственное мероприятие, особенно если сделка осуществляется с привлечением банковских средств. Чтобы не стать заложником долговой ямы, правильно распределить расходы и понять, сможете ли вы без нагрузки на семейный бюджет оплачивать обязательные платежи по ипотеке – воспользуйтесь ипотечным калькулятором, размещенным на сайте компании «Унистрой». Опция позволит произвести предварительный расчет ежемесячного взноса по ипотечным программам.

Покупка квартиры в ЖК «Южный Бульвар» в ипотеку

Если вы хотите купить квартиру в ЖК «Южный Бульвар» (Тольятти) от «Унистрой», но собственных накоплений не хватит на долгожданное приобретение – оформите ипотеку в одном из банков-партнеров нашей компании. Специалисты помогут подобрать наиболее выгодную программу, исходя из ваших требований и доходов.

Чтобы понять – доступна ли вам ипотека и сколько придется за это платить каждый месяц – воспользуйтесь ипотечным калькулятором и уже через несколько мгновений вы увидите сумму ежемесячного платежа. Введите общую стоимость квартиры, процентную ставку, размер первоначального взноса, срок, на который берется кредит.

Ипотека для многих является единственным доступным способом купить квартиру. Собрать всю сумму на приобретение – задача не всегда выполнимая, а вот каждый месяц платить небольшой взнос – вполне реально. Однако перед тем как с головой окунуться в ипотеку, необходимо знать, какой взнос придется ежемесячно оплачивать, какая переплата https://tlt-dom.com/info/kreditnii_kalkulyator_nadezhnii_pomoshchnik_pri_pokupke_nedvizhimosti_v_ipoteku/. Ипотечный калькулятор онлайн – удобная опция, позволяющая осуществить все эти расчеты. Используйте калькулятор для определения платежей по ипотеке и покупайте квартиру своей мечты в ЖК «Южный Бульвар», Тольятти.

Проектные декларации на сайте: http://tlt-dom.com/about/dokumenti/

https://youtu.be/VKmWQMMgREE

Застройщик ЖК «ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».