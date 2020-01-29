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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество

На Урале откроют первое в России производство сверхтонкой фольги

, 09:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Урале откроют первое в России производство сверхтонкой фольги

В Кыштыме откроется первое в России производство сверхтонкой медной фольги. Его организует на своей производственной площадке Русская медная компания.

Инвестиции в проект составят больше трех миллиардов рублей. Электролитическая медная фольга нужна для выпуска электронных устройств. Мощность нового цеха составит 1,2 тысячи тонн готовой продукции в год. Производство будет запущено в первой половине 2020 года. Сейчас проект находится на стадии установки оборудования.

-  Эта фольга применяется при производстве мобильных электронных устройств, коммутационного оборудования, литий-ионных аккумуляторов и другой высокотехнологичной продукции. Сейчас такую фольгу российские потребители закупают за границей, - пояснили в компании.

Как сообщает агентство Полит74, группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. Мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки. В составе РМК - горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях, Хабаровском крае России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан.

БЛ