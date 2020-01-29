Топ фильмов и сериалов про эпидемии

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29 января 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Кадр из фильма "Носители" (2009), фото соцсети

Распоясавшийся в начале января коронавирус в Китае уже навёл достаточно паники. Пока мир ожидает пиковую стадию вспышки китайского вируса, а СМИ накаляют обстановку, «Аргументы недели» сделали рейтинг фильмов и сериалов про эпидемии для тех, кому ещё не хватило шок-контента.

Наше мужество (1997), сериал

На маленький городок падает метеорит, вследствие чего жители старше 18 лет погибают, а те, что младше становятся разносчиками инфекции. По распоряжению правительства, город был окружён и закрыт для въезда. Это место стало обителью детей, где каждый борется за выживание.

Племя (1999), сериал

Пандемия неизвестного вируса уничтожила все взрослое население Земли. Не подверженными этой страшной болезни стали лишь дети до 16 - 17 лет. Но как им существовать в новом мире без поддержки и помощи? Чтобы выжить, дети объединяются в племена, которые совместно добывают пропитание, защищают свою территорию, сражаются и торгуют. Этим детям приходится повзрослеть, научиться думать не только о себе, но и обо всем новом обществе. Кроме того, над ними грозной тенью висит тот самый вирус, который никуда не делся, и, вероятно, все они обречены на смерть, когда станут немного старше, а, может, и раньше.

Я — лeгeндa (2007), фильм

Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии.

Явление (2008), фильм

История о семье, которая пытается сбежать от угрозы, грозящей всему человечеству. Беда приходит из ниоткуда, настигает внезапно, заставляя людей повсеместно совершать самоубийства. Страшная напасть, эпидемия или новая болезнь? Что это? Никто не знает.

Выжившие (2008), сериал

Странным образом в мире рождается масштабная эпидемия — люди начинают погибать от неизвестного вируса. И, по классике жанра, от него не существует вакцины. Людей охватывают паника и ужас, но развитие вируса неотвратимо. Так, практически за один день умирает почти все население Земли. В живых остаются лишь те, у кого есть иммунитет к вирусу. Молодая девушка, героиня сериала, Эбби Грант тоже заражается, но позже ей удаётся излечиться. Через некоторое время она встречает выживших, с которыми решает держаться вместе. Герои пытаются выжить в сложившихся обстоятельствах: мире, где нет правительства и закона.

Слепота (2008), фильм

Место действия фильма — огромный безымянный мегаполис. Именно здесь начинается странная эпидемия — эпидемия слепоты. Жители города теряют зрение один за другим и, это ставит весь город на грань жизни и смерти. Лишь одна женщина по неизвестной причине осталась видеть. Сможет ли она стать проводником для других?

Носители (2009), фильм

Смертельная инфекция ворвалась в наш мир, молниеносно распространившись воздушно-капельным путем. Четверо друзей оказались застигнуты этой эпидемией в дороге. Постоянное передвижение стало для них единственным путем к выживанию. Избегая контактов, они стремятся покинуть зараженную территорию, но удастся ли им выжить?

Вымирание - Хроники генной модификации (2011), фильм

Тому Келлеру удаётся спастись после начала вирусной эпидемии, обращающей заражённых в кровожадных безумцев. Относительно безопасное укрытие он находит на заброшенной военной базе, откуда безуспешно пытается наладить радиосвязь со внешним миром. Спустя две недели, во время ночной вылазки в город, Том натыкается на группу других уцелевших, один из которых позже делится с ним своими догадками о причинах катастрофы. В то же время выясняется, что вирус стремительно мутирует.

Эпидемия (2013), фильм

Таинственная эпидемия мгновенно распространилась по планете: теперь миром правит агорафобия — боязнь открытого пространства. Оставшиеся в живых люди прячутся под землей или внутри зданий. Главный герой — офисный клерк Марк. Внезапная эпидемия застала его на работе. Дома у Марка осталась беременная жена, которая должна вот-вот родить. Ему нужно вернуться к ней, но как это сделать, если он не может выйти на улицу? Марк начинает свой путь по подземным коммуникациям, перебираясь из подвала, в другой подвал, из одного тоннеля метро в другой. Ему остается совсем немного, он уже видит свою жену из окна соседнего дома, но перейти в него, можно только по улице. Решится ли герой на этот шаг?

Штамм (2014), сериал

В аэропорту Нью-Йорка неожиданно садится самолет с мертвыми пассажирами. Чтобы выяснить, что же произошло на борту, туда направляют ученых под предводительством городского эпидемиолога Эфраима Гудвезера. Исследуя тела погибших, выясняется, что пассажиры заражены вирусом «вампиризма», который способен уничтожить все человечество. Людей охватывает ужас, на борьбу со страшным заболеванием готовы отправиться только несколько человек: доктор Гудвезер с командой медиков и группа горожан, обладающих необходимыми знаниями.

Карантин (2015), фильм

Однажды, не объясняя ничего, целый многоквартирный район города с жильцами внутри закрыли на карантин. Ни воды, ни электричества — запертые в домах люди начали паниковать. Объединив усилия, они решили использовать противозаконные методы, чтобы сбежать.

Поезд в Пусан (2016), фильм

У маленькой девочки Су-ан день рождения. Она живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное: на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан — единственного города, отразившего атаки вируса, придется бороться за выживание. 442 километра в пути. Добро пожаловать на борт и помните — в этой гонке недостаточно выжить, чтобы остаться человеком.

Карантин (2016), сериал

В главной клинике Атланты чрезвычайное происшествие — врач больницы резко заболевает, простудные симптомы со временем только ухудшаются. Расследование показывает, что незадолго до этого медик осматривала больного юношу, только что прибывшего из Сирии. Когда становится ясно, что на вирус не действует ни одно известное лекарство, и заражённая женщина умирает, власти объявляют глобальный карантин, отгораживающий целый район города забором под электричеством.

Эпидемия (2018), сериал

«Эпидемия» – сериал режиссера Павла Костомарова. Это первый и единственный российский сериал, который попал в шорт-лист Каннского кинофестиваля, вошёл в шорт-лист ММКФ (московского международного кинофестиваля), получил главный приз фестиваля «Читка» за лучший сценарий.

По сценарию сериала новый неизвестный вирус превращает Москву в город мёртвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин. Главный герой Сергей, его любимая и её сын с аутизмом живут за городом, там пока ещё безопасно. Но Сергей не может бросить в беде бывшую жену с ребёнком, хоть она и ненавидит его. Он едет в Москву и чудом вывозит из вымирающей столицы женщину с сыном. В пути к ним присоединяются также отец героя и довольно наглые соседи с младенцем. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие на крайний Север, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера.

Видеть (2019), сериал

Сериал «Видеть» — фэнтези пост-апокалиптического толка, о мире после катастрофы. Её причиной стала некая эпидемия, которая отняла у людей способность видеть. Так они стали более уязвимыми и беззащитными. Это объемный красочный мир, в котором продуманы все детали. Как складывается быт, традиции, какие появляются легенды и религии. Как люди используют другие чувства: слух, осязание, интуицию, нюх. Как вынуждены полагаться друг на друга, чем живут, как обеспечивают безопасность и удовлетворяют базовые потребности.