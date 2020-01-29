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29 января 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Питер Брейгель Старший; «Триумф смерти» 1562 год

На протяжении всей истории человечеству приходится бороться с природой за право на жизнь. Среди опасных природных катаклизмов один из самых серьезных – вирусы и инфекции. И если сегодня мы научились с ними бороться, раньше они уничтожали миллионы людей.

Новый коронавирус, обнаруженный в Китае, уже успел унести жизни, по разным данным, более сотни человек. Инфицированы более 4,5 тысяч человек. Ещё неделю назад новости о погибших пугали людей, сегодня эпидемия спровоцировала массовую панику по всей Земле. Понять эту панику можно: вирус – это что-то вездесущее и невидимое, а обезопасить себя от чего-то невидимого достаточно сложно. Благо, Россия пока находится в безопасности и всячески эту безопасность обеспечивает: российские туроператоры и авиакомпании прекратили продажу и перевозку туристов в Китай.

Однако сегодня, как видно, ещё можно создать такие условия, в которых распространение опасной для жизни инфекции можно ограничить. Но как справлялись люди раньше, когда не было должного уровня развития инфраструктуры и технологий, обеспечивающих безопасность? Как протекали самые страшные эпидемии в истории человечества?

Юстинианова Чума

На протяжении двух веков по всей Европе бушевала, наверное, самая известная для современного человека пандемия, получившая название в честь правителя Византии Юстиниана I. Примерно с 541 года нашей эры до 750 года территория цивилизованного мира подвергалась вспышкам эпидемий чумы, которая уничтожала миллионы людей. По официальным данным исследователей, на востоке погибло около 66 миллионов человек, а в Европе более 25 миллионов. Современник эпидемии, автор «Церковной истории» Евагрий Схоластик так описывал неподдающееся контролю распространение болезни:

«Способы заимствования болезни были столь разнообразны, что их и не сочтёшь: одни гибли от того только, что обращались и ели вместе с больными; другие – от одного прикосновения к ним; иные – побывав только в доме, а те – на площади; некоторые, убежав из заражённых болезнью городов, сами оставались невредимы, зато приносили с собой болезнь здоровым; а были и такие, которые при всём том, что жили с больными и прикасались не только к заражённым, но и к умершим, оставались совершенно свободными от болезни; иные же, лишившись всех своих детей или домашних, хотя и желали умереть и нарочно обращались с больными, однако не подвергались заразе, так как бы она действовала наперекор их желанию»

Симптомы проявления чумы были поистине ужасающими: среди них и кровохаркание, и сепсис, и увеличение лимфатических узлов (бубоны). Сегодня ученые полагают, что источником распространения Юстиниановой чумы стали страны Африки (Эфиопия или Египет), откуда торговыми путями инфекция распространилась по всему миру.

Чёрная оспа

Страны Азии, особенно Япония и Китай пострадали от эпидемий не меньше Европы. В разные времена на территории этих стран вспыхивала эпидемия чёрной оспы: в IV веке в Китае, в VI веке в Корее, а в 737 году более 30% населения Японии вымерло из-за очередной эпидемии этого вируса. Попадание этой инфекции в организм проявлялось в виде сыпи и воспалений, которые оставляли на теле человека специфические рубцы, сопровождалось лихорадкой. Сегодня эту вирусную инфекцию можно считать полностью ликвидированной: последний случай заражения задокументирован учеными в 1977 году.

Отиай Ёсиику; «Трое могучих мужчин побеждают оспу» 1870-е

Однако чёрная оспа была ужасающей болезнью, победить которую технологический прогресс смог только в наше время. До этого же вирус был смертоносным наказанием человечеству, которое многие считали ниспосланным свыше: например, в индийскую мифологию была включена богиня чёрной оспы Мариатале. По приданию, богиня как-то раз порвала на себе золотые бусы и бросила из в лицо своему отцу. Там, где бусинки прикоснулись к коже, образовались гнойные язвы. Новые вспышки эпидемии чёрной оспы люди периодически объясняли приливами гнева Мариатале.

Холера

Вирус холеры в разные годы унёс миллионы жизней людей. Известны разные периоды пандемий, вызванных этой инфекцией. Среди них следующие периоды:

• Первая эпидемия (1816—1824 гг.)

• Вторая эпидемия (1829—1851 гг.)

• Третья эпидемия (1852—1860 гг.)

• Четвертая эпидемия (1863—1875 гг.)

• Пятая эпидемия (1881—1896 гг.)

• Шестая эпидемия (1899—1923 гг.)

• Седьмая эпидемия (1961—1975 гг.)

Альфред Ретхель; «Смерть, играющая на скрипке на Маскараде во время вспышки холеры в Париже в 1831 г.» 1845

Вирус холеры провоцировал поражение тонкого кишечника, которое сопровождалось рвотой, диареей и крайней степенью обезвоживания, которое доводило инфицированных до мучительной смерти. Несмотря на огромное количество погибших, все периоды распространения болезни пришлись на то время, когда ученые уже могли в некоторой степени осознанно подходить к изучению таких явлений. Возможно это помогло человечеству избежать ещё больших человеческих потерь.

Вирус Эбола

Эбола – один из самых страшных для современного человечества вирусов. Дело в том, что до сих пор ученые не изобрели вакцину, способную предотвратить заражение и исцелить инфицированного. Единственный действенный метод борьбы с вирусом – изоляция и карантин. Самая масштабная эпидемия этого вируса произошла в странах Африки в 2015 году. При этом смертность в случае заражения достигает вероятности в 90%, а количество смертей достигало отметки в 11 тысяч.

Эбола в Африке, фото соцсети

Среди симптомов, которые проявлялись у инфицированного, были и повышение температуры, и лихорадка, и обезвоживание, и даже в отдельных случаях внутренние и внешние кровотечения. В очень редких случаях человек выживал после заражения вирусом Эбола, а если и выживал, претерпевал ряд различных осложнений, которые сказывались на зрении, функционировании мышц и суставов, слухе. Эпидемия Эболы, пожалуй, стала самым страшным распространением смертоносного вируса в XXI веке.