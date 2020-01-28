Как уменьшить кадровый дефицит в здравоохранении

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28 января 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором был поднят вопрос о мерах, принимаемых в Краснодарском крае по снижению дефицита медицинских кадров.

Вопрос подготовки и кадров — один из самых важных в здравоохранении.

— Президентом поставлена задача к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения, а приоритетом обозначено первичное звено. Это обусловлено тем, что с первичным звеном соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем, — сказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК подчеркнул, что с 1 июля этого года на федеральном уровне планируется дать старт программе модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач дополнительно выделено 550 миллиардов рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы.

— Задача краевой власти – обеспечить квалифицированными медицинскими кадрами отремонтированные и оснащенные учреждения здравоохранения, – считает Юрий Бурлачко.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов проинформировал, как обстоит дело с укомплектованностью специалистами лечебных учреждений региона: в крае работает 18,5 тысяч врачей и 39 тысяч средних медицинских работников. При этом кубанскому здравоохранению не хватает 2700 врачей и 3800 фельдшеров и медсестер. В наибольшем дефиците — анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, неонатологи, хирурги, неврологи, врачи общей практики.

На 2020 год региональным ведомством направлена увеличенная заявка в Минздрав России на обучение в Кубанском государственном медицинском университете в рамках целевого приема по программам специалитета: «лечебное дело» и «педиатрия». В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется привлечь в сельскую медицину более 400 специалистов. Министр здравоохранения сказал о том, что с 2003 года по инициативе Законодательного Собрания в крае реализуется программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». За это время в её рамках было обучено порядка 700 специалистов для работы на селе.

В свою очередь, председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский акцентировал внимание на решении проблемы нехватки медработников среднего звена. Он отметил, что комитет совместно с министерством здравоохранения края проводил анализ подготовки медсестер и фельдшеров в медицинских колледжах региона. По его итогам, выяснилось, что в этих учебных учреждениях традиционно большой конкурс – до десяти абитуриентов на место. Ежегодное количество выпускников медколледжей – около двух тысяч человек. Но оно не покрывает потребность в таких специалистах. Поэтому целесообразно до 2024 года открыть в крае не менее двух медицинских колледжей, подчеркнул Николай

Петропавловский. Законодатели озвучили несколько конкретных предложений по размещению будущих медколледжей.

На совещании поднимался вопрос предоставления медработникам жилья. По информации Евгения Филиппова, губернатором края на 2020 год на эти цели выделено 27,5 миллионов рублей, и эти средства в виде субсидий будут предоставлены государственным учреждениям здравоохранения.

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко напомнил слова главы государства о том, что о здравоохранении люди судят, не по цифрам и не по показателям.

— Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приёма у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, о своём здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Мы должны создать условия, чтобы поводов для разочарования в нашей медицине у людей было меньше. На сегодня есть определенные планы, поэтому надо быстрее делать первый шаг и двигаться дальше, – сказал спикер ЗСК.

В принятой депутатами резолюции по итогам обсуждения нашли отражение все прозвучавшие предложения и рекомендации по совершенствованию работы с кадрами в региональном здравоохранении.