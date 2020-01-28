Дипломат: как будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

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28 января 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Иван Сурма рассказал, какие шаги следует предпринять для организации возвращения застрявших в охваченной эпидемией зоне российских граждан.

«Работа с нашими соотечественниками в Китае осложняется очень большой территорией, множеством провинций. Россияне трудятся и в крупных компаниях, и в мелких конторах. Но принудительная эвакуация – случай очень редкий. Как правило, в этом случае идет совместная работа с властями страны, где случается такая кризисная ситуация. Действия в этом случае согласуются двумя сторонами: гостей и хозяев. Местные больницы будут задействованы", - подчеркнул эксперт.