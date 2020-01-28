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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Подорожание молока и гречки объяснили производители

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Подорожание молока и гречки объяснили производители
фото: pixabey

Руководители Молочного и Зернового союзов пояснили, как будут расти цены на продукты из-за обязательной ветеринарной сертификации. 

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%. Причин несколько. Во-первых, вырастут издержки на производство, а также сыграет свою роль повышение тарифов на сырье, газ, электричество и перевозки. Во-вторых, в ноябре прошлого года стала обязательной электронная ветеринарная сертификация.

Эксперт по  молочной отрасли Людмила Маницкая комментирует ситуацию: " Электронная сертификация с 1 января 2019 года не способна оказать высокого влияния на цены. И тому пример мясная и рыбная промышленность. Более того, 1 июля также была введена электронная сертификация на основные молочные продукты – сыр, масло, сгущенное и сухое молоко. Кто-то заметил рост цен на эти продукты?", возмутилась специалист.

СЕ

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