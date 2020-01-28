Подорожание молока и гречки объяснили производители

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28 января 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Руководители Молочного и Зернового союзов пояснили, как будут расти цены на продукты из-за обязательной ветеринарной сертификации.

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%. Причин несколько. Во-первых, вырастут издержки на производство, а также сыграет свою роль повышение тарифов на сырье, газ, электричество и перевозки. Во-вторых, в ноябре прошлого года стала обязательной электронная ветеринарная сертификация.

Эксперт по молочной отрасли Людмила Маницкая комментирует ситуацию: " Электронная сертификация с 1 января 2019 года не способна оказать высокого влияния на цены. И тому пример мясная и рыбная промышленность. Более того, 1 июля также была введена электронная сертификация на основные молочные продукты – сыр, масло, сгущенное и сухое молоко. Кто-то заметил рост цен на эти продукты?", возмутилась специалист.