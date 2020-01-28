В Челябинской области откроют Единый миграционный центр

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28 января 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Его строительство запланировано уже в этом году.

Миграционный центр позволит приезжим иностранным гражданам получат услугу в режиме «одного окна». С такой инициативой выступило Главное управление МВД по Челябинской области. В миграционном центре можно будет пройти тестирование на знание русского языка, пройти медицинское обследование. Глава региона отметил, что с каждым годом количество мигрантов на Южном Урале увеличивается, именно поэтому он поддерживает инициативу по созданию такого центра.

«Необходимо, чтобы люди, которые к нам приезжают, соблюдали наши законы,- сказал Алексей Текслер. - И в этой части опыт создания такого центра будет безусловно полезен. Все «серые» схемы, которые крутятся вокруг этого бизнеса, тоже должны уйти». Строительство Единого миграционного центра начнется уже в этом году.