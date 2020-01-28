Новая справедливость Минздрава: зарплаты врачей изменятся

//Общество 13+

28 января 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве России сообщили, что уже в этом году заработные платы врачей будут начисляться более справедливым образом. Сегодня разница между оплатой труда врачей и руководителей учреждений очень большая. Из-за этого в России наблюдается серьёзный дефицит медицинских кадров. К примеру, среднего персонала не хватает порядка 130 тысяч человек.



О необходимости введения новой системы оплаты труда заговорил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что необходимо создать единую систему надбавок и компенсаций. Начальство не должно получать в несколько раз больше обычного врача.



Доходы медиков отличаются в зависимости от региона. При формировании статистики заработных плат ранее брались данные главврачей и обычного персонала, то есть средняя температура по больнице. Средний уровень заработной платы при таком расчёте получался вполне приличным, но по факту врачи получали низкие доходы, не говоря уже о медсёстрах.



При этом многие доктора могут поправить свой бюджет только за счёт переработок. Руководство страны считает, что новая система оплаты труда врачей должна быть открытой и справедливой. Единая система начисления стимулирующих и компенсаций позволит выровнять доходы административного и медицинского персонала больниц.



