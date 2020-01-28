Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Новая справедливость Минздрава: зарплаты врачей изменятся

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Новая справедливость Минздрава: зарплаты врачей изменятся

В Минздраве России сообщили, что уже в этом году заработные платы врачей будут начисляться более справедливым образом. Сегодня разница между оплатой труда врачей и руководителей учреждений очень большая. Из-за этого в России наблюдается серьёзный дефицит медицинских кадров. К примеру, среднего персонала не хватает порядка 130 тысяч человек.

О необходимости введения новой системы оплаты труда заговорил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что необходимо создать единую систему надбавок и компенсаций. Начальство не должно получать в несколько раз больше обычного врача.

Доходы медиков отличаются в зависимости от региона. При формировании статистики заработных плат ранее брались данные главврачей и обычного персонала, то есть средняя температура по больнице. Средний уровень заработной платы при таком расчёте получался вполне приличным, но по факту врачи получали низкие доходы, не говоря уже о медсёстрах.

При этом многие доктора могут поправить свой бюджет только за счёт переработок. Руководство страны считает, что новая система оплаты труда врачей должна быть открытой и справедливой. Единая система начисления стимулирующих и компенсаций позволит выровнять доходы административного и медицинского персонала больниц.

ПВ

//картина дня

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России». Такое решение принял президиум генерального совета партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан