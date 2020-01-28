Латвийский врач: От нового типа коронавируса вакцины пока нет

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28 января 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Новый год принес и новый недуг – коронавирус, который повально «косит» людей. И пришел он из Китая. Буквально сегодня стало известно, что в Латвию возвращается женщина из Уханя. Жительница Латвии. Об этом рассказала специальная комиссия на очередном заседании Сейма Латвии. Она прилетит рейсом из Парижа. Спецрейсом. Но прежде, она пройдет карантин во Франции: ее отправят в больницу на две недели.

Что мы знаем о новом заболевании?

Директор рижской больницы Янис Петронис специально для «Аргументов Недели».

«Насколько я знаю, то в Китае сейчас официально проживают 74 гражданина Латвии. Пока все здоровы. Новый коронавирус – коварное заболевание. Он новый. Пока вакцины еще нет. Китайские ученые начали «разбираться» с ним. Пока удалось «изолировать» вирус, а там и вакцина появится. Симптомы особо не отличаются от симптомов других респираторных заболеваний: высокая температура (а может и не быть), кашель, одышка или затрудненное дыхание, головная боль. Если у вас такие симптомы, то лучше обратиться к врачу. Инкубационный период длится до 14 дней. В первые дни вирус может себя не проявлять, в потом…. Чем опасен такой вирус? Может наступить остановка дыхания. Следует помнить о мерах профилактики! Я бы посоветовал употреблять больше витамина С. Но в меру! Избегать скопления людей. Мыть руки после магазинов, приходя с улицы. И следите за своим здоровьем. Число заболевших уже более 4 000. Будьте здоровы!»