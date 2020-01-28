alexSOUND в кино – реклама, которая идёт в ногу со временем

//Общество

28 января 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В торговом городе Алмаз прошло эксклюзивное мероприятие – «alexSOUND» в кино, которое показало маркетологам Челябинска, какие новые возможности они могут использовать для донесения своих предложений и как им усилить эффект от рекламы.

Ни для кого не секрет, что сейчас люди очень много времени проводят в ТРК. Торговые комплексы стали центром жизни населения – это шопинг, огромный выбор современных развлечений, общение с семьёй и друзьями на фудкортах, и даже место для прогулок, где всегда тепло и уютно.

За уют отвечает не только внутреннее убранство ТК, но и звуковое оформление, которое сопровождает посетителей, начиная с парковки, звучит в торговых аллеях и сопровождающих помещениях.

Вдумайтесь, ежедневно бывают в 17 крупнейших ТРК Челябинска более 200 тысяч человек, которые слышат то, что звучит. Абсолютное большинство из них бывают в торговых комплексах – 1 раз в месяц и чаще. Если рекламный ролик сделан удачно и креативно, то люди начинают подпевать. Вспомните: «Та-та-та-Таврия» или «Выбираешь Ладу – Сатурн, нужен Рено – Сатурн, нравиться Сузуки – Сатурн…?» Заиграла в голове мелодия?

Обо всём этом рассказал на большом экране «Мягкого кинотеатра» фильм про ALEXSOUND - крупнейшая сеть звуковой рекламы в Челябинске и области, которая также предоставляет интересный дополнительный сервис - вай-фай-аналитику. Спикер из г. Москва, руководитель компании «Шопстер» Алексей Князев рассказал про этот сервис, который позволяет «догонять» потенциальных клиентов, кто услышал вашу рекламу в ТРК, с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях или Яндекс.Директе, что увеличивает продажи минимум на 30%.

Закончилось мероприятие приятными сюрпризами для всех участников бизнес-ивента – для всех гостей зачитал под модный бит совместно написанную с гостями песню про рекламу в ALEXSOUND представитель собственной production-студии, все гости получили «саунды» - деньги, которыми можно рекламную компанию в ТРК, и много подарков – портативные колонки, сертификаты на базу отдыха. Самое главное, что гости на своём личном примере во время прогулки по торговому городу «Алмаз» убедились, что alexSOUND звучит там, где люди готовы покупать.

Подробности мероприятия вы можете посмотреть в инстаграме @alexsound.ru