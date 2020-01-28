Как удивить необычным подарком в День влюбленных

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28 января 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

День святого Валентина, globallookpress.com, © Evgeny Sinitsyn

День святого Валентина — прекрасный повод устроить своей второй половинке незабываемый сюрприз. Мы собрали несколько идей для подарка, которые вдохновят вас 14 февраля отказаться от покупки конфет и надоевших сувениров в виде сердца.

Первый и самый простой вариант — заказать для вашей пары футболки в едином стиле с памятной фотографией или снимком с шутливой надписью, смысл которой известен только вам двоим. Возможно, это будет любимое высказывание партнера, либо фраза из просмотренного вместе фильма, когда-то рассмешившая вас обоих.

Следующий пункт обойдется немного дороже, но зато подарит массу впечатлений. Как насчет набора для создания абстрактной картины телами вместо кистей? Краска абсолютно безопасна для кожи. Наверняка заглянувшие к вам гости будут интересоваться, что это за модный художник! А вы будете загадочно перемигиваться, вспоминая, как обнаженными катались по полу, работая над шедевром. Также довольно любопытно попробовать боди-арт. Можно предложить мужу или жене разрисовать какую-то часть вашего тела или все целиком.

Все популярнее становятся квесты для влюбленных. Совместное разгадывание шарад очень сплачивает! Кстати, нечто подобное можно организоваться и дома. Пусть он или она ищет сначала записки с признаниями, выполняя ваши заранее придуманные задания. А в конце — главный презент! Например, съедобный букет цветов.

И, наконец, идея для самых смелых. Почему бы немного не пошалить, если для этого есть повод? Наличие гаджетов позволяет записать для второй половинки видеопоздравление любого содержания. Вы можете пройтись по местам в городе, где вы когда-то бывали вместе и сделать оттуда короткий репортаж.