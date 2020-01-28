Директор Кадетского корпуса Следственного комитета РФ: Нашим ребятам скучать не приходится

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28 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели», Оксана ЛЕНСКАЯ ]

Дети часто не могут решить, кем им стать в будущем. Кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского готовит кадры для следственных органов. Директор корпуса, генерал-майор юстиции Игорь Запорожан рассказал «Аргументам недели», как кадеты изучают основы криминалистики и пытаются расследовать «преступления».

– Чем отличается Кадетский корпус СК России от других кадетский учреждений?

– В наш Кадетский корпус поступают учащиеся после окончания 7 класса. Профессиональная ориентация обучающихся на службу в следственных органах Следственного комитета РФ начинается с 8 класса. С 8 класса в учебном плане такие предметы, как основы правовых знаний, основы государственной и военной службы, в 10-11 классах продолжается обучение по этим предметам, кроме этого углубленно изучаются право, обществознание, история. Мы стараемся максимально качественно подготовить выпускников для поступления в академии Следственного комитета России и другие профильные образовательные организации.

– Почему именно с 8 класса? Даже после 11-го дети не всегда знают, чем заниматься в жизни?

– На наш взгляд, 8 класс – оптимальный вариант. На сегодняшний день в законодательстве нет точного понятия «кадетское образование». Во многих школах действуют кадетские классы различной направленности. Но в них ученики после окончания занятия идут домой, живут своей обычной жизнью. Жизнь в Кадетском корпусе существенно отличается от домашней. Здесь особый распорядок дня. Именно с 8 класса ребятам легче пройти адаптационный период, в этом возрасте они уже начинают понимать кем хотят быть и что для этого надо делать.

– Бывает, что ребенок после обучения понимает, что не хочет работать в Следственном комитете?

– Конечно. У нас были случаи, когда ребята понимали, что кадетская жизнь-не их путь, что они не хотят связать свое будущее со службой в Следственном комитете. Такие ребята забирают свои документы по заявлению родителей и уходят из корпуса. Но таких единицы. Большая часть обучающихся определилась с выбором. В прошлом году около 60% выпускников поступили в профильные вузы. Наши выпускники поступают не только в академии Следственного комитета, но и в академии ФСБ г.Москвы и г.Орла, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, РУДН, Российский государственный университет правосудия и др. В 2019 году был первый выпуск Московской академии СК России. Среди тех, кто стал офицером Следственного комитета Российской Федерации были и наши кадеты.

– Разнообразная ли у кадета внеурочная жизнь? Какие соревнования, конкурсы проводятся?

– У кадет очень насыщенная жизнь. В отделении дополнительного образования много объединений различной направленности. Это «Основы криминалистики», «Юный следователь», «Основы пулевой стрельбы», «Хореография», «Вокал», «Исторический бальный танец», «Волейбол» «Атлетическая подготовка» и др. Занятия в объединении «Основы криминалистики» часто проводят сотрудники Главного управления криминалистики СК России (Криминалистического центра), знакомят кадет с криминалистической техникой, организуют различные квесты.

В корпусе проводятся различные спортивные соревнования как внутрикорпусные, так и муниципальные и региональные. В конце ноября 2019 года прошел 3-й Межведомственный футбольный турнир, участвовали 13 команд, среди них и команда Московского суворовского училища, которая считается очень сильной. Наши ребята усиленно готовились к соревнованиям и, проявив всю силу воли, одержали победу. В качестве поощрения было принято решение отпустить наших спортсменов на каникулы немного раньше.

Ежегодно выпускники сдают нормы ГТО. В 2019 году 42 кадета получили золотой знак, который им вручили вместе с аттестатом в торжественной обстановке на Поклонной горе. В этом учебном году уже 61 выпускник сдал нормативы на золотой знак ГТО.

Кадеты участвуют и побеждают в различных балах, конкурсах, олимпиадах, викторинах. Есть победители и призеры всероссийской олимпиады школьников.

С сентября по декабрь 2019 года было проведено более 50 выездных мероприятий. Это и экскурсии, и соревнования. В корпусе регулярно проходят торжественные мероприятия, в которых принимают участие наши кадеты: читают стихи, даже собственного сочинения, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. В плане в ближайшее время создать свой оркестр.

Недалеко от Кадетского корпуса находится театр Сергея Безрукова. Наши ребята регулярно ходят на различные спектакли, учитывая, естественно репертуар, близкий к изучаемым произведениям.

В недельное расписание внеурочной деятельности включены часы воспитательной работы. Это и подведение итогов, и классный тематический час по плану старшего воспитателя. Кроме этого, есть часы, отведенные на спортивно-массовую работу, на учебу младших командиров, на просмотр кинофильма.

В корпусе проводятся Дни самоуправления, которые готовят одиннадцатиклассники. Они же выступают в роли директора, заместителей, учителей, старших воспитателей. Знакомятся с должностными обязанностями, пишут планы, конспекты уроков, проводят уроки во всех классах вместо учителей. Затем все это обсуждается на педагогическом совете, который они же организуют и проводят. Взрослые же оказываются только помощь и поддержку, если необходимо.

Особое внимание в кадетском корпусе уделяется воспитанию духовно-нравственных ценностей, любви к своему Отечеству и ее истории.

Проводятся классные часы, приуроченные к памятным датам, на уроках истории учителя рассказывают о значимых событиях и героях нашей страны.

Кадеты с интересом общаются с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами следствия, им не безразлична история нашей страны и люди, которые были свидетелями и участниками тех событий. Они принимают активное участие в различных мероприятиях: во Всероссийской патриотической молодежной Эстафете добрых дел «75 шагов навстречу 75-летию Победы», ежегодном конкурсе «Юный следователь» организованных Следственным комитетом Российской Федерации, в праздничных мероприятиях, посвященных торжественным датам. Наши ребята всегда поздравляют с праздниками ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе «Кузьминки» города Москвы.

Отдельное место в мероприятиях патриотической направленности занимает участие в парадах и шествиях. В 2019 году наш Кадетский корпус впервые удостоился чести представлять Следственный комитет Российской Федерации на военном Параде 9 мая на Красной площади. Девушки достойно проявили себя, приняв участие в Параде кадет города Москвы «Не прервется связь поколений», проводимом 6 мая на Поклонной горе. Традиционным для корпуса стало участие в Торжественном марше в честь военного парада 7 ноября 1941 года

Участию в подобных мероприятиях предшествует многодневная подготовительная работа, и наши кадеты с честью выдерживают эти испытания

– Жизнь кадета буквально расписана по минутам. Они не жалуются от такой нагрузки? Надо и уроки успеть сделать, и на секцию сходить?

– Нет. Кадетам прививаются навыки самоорганизации, воспитывается чувство самостоятельности и ответственности. Несмотря на то, что кадеты 24 часа в сутки находятся под контролем взрослых, четкий распорядок дня помогает им самостоятельно равномерно распределять учебную и внеурочную нагрузку.

– Как поступить в Кадетский корпус и какие требования предъявляются к будущим кадетам?

– Одного родительского желания для поступления в Кадетский корпус мало. В первую очередь, сам поступающий должен осознавать, что в дальнейшем его ждет совсем другая жизнь, не та, что была прежде. Ему придется стать организованным и собранным кадетом, стойко переносить все трудности как физические, так и моральные, быть ответственным за каждый свой поступок, научиться жить по распорядку дня кадет Кадетского корпуса.

Здоровье будущего кадета – важный фактор, который учитывается при поступлении в Кадетский корпус. Кроме этого, уровень физической подготовленности, уровень психологической готовности и хорошие знания, которые должен показать поступающий на вступительных испытаниях по истории, математике, русскому языку, английскому языку. Подробнее о правилах приема можно ознакомиться на сайте Кадетского корпуса в разделе «Поступающим».

В прошлом году в Московскую и Санкт-Петербургскую академии СК России было зачислено 362 студента, в их числе 113 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 79 подростков с непростой судьбой пополнили ряды кадетских корпусов Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. Дети находятся на полном нашем обеспечении. Всего же сейчас в образовательных учреждениях СК России проходят обучение 1948 человек. В 2019 году Председателем СК России принято решение об увеличении количества принимаемых в образовательные учреждения СК России сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новом учебном году планируется зачислить 333 ребенка для обучения в кадетских корпусах Следственного комитета (в том числе запланированные к открытию филиалы Санкт-Петербургского кадетского корпуса). Из этого количества не менее 30% будут дети сироты и оставшиеся без попечения родителей.