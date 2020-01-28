Насколько музыка может помешать вождению

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28 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

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Музыка помогает расслабиться от загруженных будней и уйти в свои мысли. Это хорошо, но не всегда люди слушают любимых исполнителей в нужном месте и в нужное время.

Все мы замечали на дороге водителей, которые любят громко слушать музыку в своем автомобиле. Иногда так, что дребезжат стекла. Во время обучения вождению автошколы категорически запрещают будущим драйверам слушать радио или музыку в автомобиле. Ученые утверждают, что, при громкой музыке, на выполнение физических или умственных упражнений уходит почти на 20% больше времени, чем без нее. И, естественно, шансы нарушения ПДД как проезд на красный свет, увеличиваются.

Учёные до сих пор проводят различные исследования и тесты, например, чтобы выяснить, какая музыка отвлекает водителя, а какая позволяет взбодриться в долгой дороге.

Участников эксперимента с семилетним стажем сажали в салон виртуального автомобиля и включали музыку. Жанры были разными, чтобы проверить, как водитель реагирует в той или иной ситуации. Люди, которые слушали динамичную музыку, чаще попадали в аварии. Те, кто ехал под расслабляющую музыку, попадали в неприятные ситуации меньше. И только водители, которые ехали без музыки, соблюдали все правила дорожного движения и избегали аварии.

Слушая мантры или неназойливые мелодии, водитель меньше отвлекается на музыку и лучше концентрируется в процессе вождения. Тем не менее, в утомительной и довольно долгой поездке без ритмичной музыки не обойтись. Музыка должна быть не расслабляющей, но и в меру динамичной К тому же, если водитель вынужден ехать ночью, то подобные такие типы мелодий способны его взбодрить и не дать уснуть за рулём. Можно еще слушать шуточные композиции и интересные беседы ведущих.

В случае с рэпом и роком (особенно тяжелым) ситуация совсем другая. Ритм музыки заставляет двигаться быстрее, иногда человек может выстукивать этот ритм, хорошо если успевает держать руль и смотреть на дорогу. Здесь явная опасность возникновения аварии. Эксперты уверяют, такая музыка негативно влияет на манеру вождения. Автомобилист создает на дороге множество опасных ситуаций, иногда и сам того не осознавая.

Иногда такая музыка в машине становится причиной аварии с летальным исходом.