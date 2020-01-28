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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Представителя севастопольского отделения партии «ЕР» Игоря Кучерявого отпустили под домашний арест

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Представителя севастопольского отделения партии «ЕР» Игоря Кучерявого отпустили под домашний арест
an-crimea.ru

В Киеве закрыли дело в отношении представителя севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря КУЧЕРЯВОГО. 

Об этом сообщили в пресс-службе «прокуратуры Автономной Республики Крым». В тексте ведомства указано, что дело закрыли из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности. 

Напомним, что о задержании Игоря КУЧЕРЯВОГО стало известно 3 декабря. Член партии «Единая Россия» пересек крымскую границу и хотел получить украинский загранпаспорт. Служба безопасности Украины 5 декабря официально подтвердила задержание КУЧЕРЯВОГО. На сайте ведомства указано, что структуры украинский спецслужбы «получили информацию» о визите севастопольского единоросса на территорию Украины.

В отношении единоросса было открыто уголовное производство. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 10 декабря Херсонский городской суд отправил КУЧЕРЯВОГО под домашний арест.

ГБ

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