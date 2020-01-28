Оригинальные подарки к 23 февраля

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28 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, ]

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По традиции январь заканчивается стремительно. А, значит, прекрасным дамам уже пора позаботиться о покупке носков и бритвенных принадлежностей для любимых защитников. Но, согласитесь, хочется порадовать мужчин чем-то более непредсказуемым и запоминающимся. «Аргументы недели» сделали подборку идей для оригинальных подарков к 23 февраля.

Для тех, кого лица жены, детей и тёщи всё ещё могут радовать, предлагаем сделать виниловый календарь с вашими фотографиями. Выйдя на работу после праздников, ваш защитник сможет повесить подаренный календарь с родными в офисе и чувствовать себя как дома!

А чтобы праздники прошли наверняка весело, стоит порадовать мужчин чем-нибудь градус-содержащим. Однако бутылка, триумфально выставленная на праздничный стол — слишком банально. Предлагаем украсить флягу со спиртным по-мужски: в форму войск, в которых служил ваш защитник, или просто нарядить бутылочку в мужественный наряд, сделанный своими руками.

Кроме того, корзина с ароматной колбаской и копчёностями мало кого оставит равнодушными, а главное — голодными! Голодный мужчина — горе в семье, так что дайте добытчику поесть «по-мужски» хотя бы в такой день, для постных овощных салатиков время ещё найдётся.

А десерт также можно приготовить необычным и символичным. Например, сделать погоны из конфет и шоколада или испечь декорированный праздничный торт с признанием в любви к своему мужчине, ну, или хотя бы с маленькой бутылочкой виски.

Однако если идея о необходимости новых разбросанных носков вашем доме не покидает голову — что же, дарите носки! Только учтите, что даже носки можно оформить празднично и красиво. Например, если правильно их скрутить и обмотать ленточками, получится танк.

Подобным образом можно сделать поделку в виде танка из необходимых мужчине элементов: банок пива и сухариков!

Милые женщины, соревноваться в оригинальности презента можно бесконечно. Но настоящий подарок для мужчин — это вы, довольные, здоровые и счастливые! Если нет желания идти на ухищрения, готовя подарок к 23 февраля — не страшно, главное, чтобы вы дарили своим мужчинам поддержку, заботу и любовь не только в праздник, а каждый день.