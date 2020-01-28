На Южном Урале увеличат количество ясельных групп

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28 января 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Потаповой

Особенно остро нехватка ясельных групп стоит в больших городах Челябинской области.

2019 году в области было построено 15 детских садов на 2200 мест, в этом году планируется сдать в эксплуатацию 13 объектов. Как сообщает «МК-Урал», в них будут ходить около 3200 малышей. По словам губернатора Алексея Текслера, такого темпа строительства дошкольных учреждений Южны Урал не видел давно. Однако, если очереди в детские сады для детей в возрасте с 3 до 6 лет практически нет, то с местами для совсем маленьких посетителей возникают проблемы.

«Одна из задач проекта «Демография» - решить проблему с ясельными группами», - отметил Алексей Текслер.

По словам Елены Коузовой, первого заместителя министра образования и науки Челябинской области, ставка делается именно на строительство новых зданий.

«Все возможные ресурсы, которые у нас были, а именно перепрофилирование, увеличение площадей, открытие помещений на других образовательных площадках, мы уже исчерпали, - говорит Елена Коузова. - Для детей от 3 лет места в детсадах есть, а вот в яслях потребность остается достаточно серьезная. У нас есть свободные места в детсадах в отдельных городах, но не хватает их в больших городах области».