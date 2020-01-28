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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Уровень коррупции в России приблизился к критическому. Дно уже близко

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Уровень коррупции в России приблизился к критическому. Дно уже близко

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency сообщила, что Россия находится на 137 месте из 180 по коррумпированности. Наше государство по таким показателям как уровень жизни населения, свобода слова оказалось в списке рядом с Угандой, Новой Гвинеей, Папуа.

Вопросом, сможет ли Россия когда-либо победить коррупцию, задаются уже не один год меняющиеся правительства, политологи и избиратели. Обалдевают и международные правительственные и неправительственные организации. Но ответ неутешительный - скорее всего нет. Если взять в качестве примера Сингапур, то главе государства для победы над коррупцией понадобилось лишь посадить в тюрьму нескольких своих друзей. Но в нашей стране другой менталитет.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что для борьбы с коррупцией необходимо исключить влияние личных связей политиков и чиновников на распределение государственного бюджета. Чиновник указывает на прямую зависимость экономики от решений политиков, а не конъюнктуры спроса и предложения и других признаков рыночной экономики.

В России существует точка зрения, что коррупция, как это ни парадоксально, помогает чиновникам. Благодаря ей можно намного эффективнее реализовать тот или иной проект. Помимо этого коррупция выступает ускорителем экономического роста. Однако такой вариант подходит только для тех, кто пытается брать взятки. Но, как ни крути – это уголовное преступление. А
для государства коррупция среди чиновников выгодна. Любой политик, губернатор, замешанный во взятках, оказывается на крючке и вынужден выполнять любые указания сверху.

ПВ

//картина дня

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