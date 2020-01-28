Жители аварийных домов из Розы будут жить в областном центре

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28 января 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Жители аварийных домов из «путинской» Розы под Коркино переедут в квартиры, расположенные в новостройках областного центра.

В нынешнем году новое жилье получат 58 семей, сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Новоселами станут те, кто сейчас живет по адресу: ул. Зеленая, 9, 11 и ул. Серова, 17.

«Поселок стоит прямо на краю ныне закрытого Коркинского разреза, самого глубокого угольного карьера в Евразии. И уже много лет сползает в его чашу. Переселение жителей из опасной зоны, проходившее в несколько этапов, началось в 2012 году после визита Президента России Владимира Путина. Сейчас процесс на завершающей стадии, остались семь многоквартирных домов, жители которых обратились в мою депутатскую приемную с просьбой ускорить процесс переезда», - рассказал Литовченко.

Всего на расселение семи ветхоаварийных домов были выделены 156 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета. Еще 59 семей въехали в благоустроенные квартиры накануне 2020 года, сообщает агентство Полит74.