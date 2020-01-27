Латвия: любовные утехи до добра не довели

Чего только не случается в жизни! Пострадать можно и от любовных утех. На пульт муниципальной полиции Риги поступил звонок о том, что игривой влюбленной парочке требуется помощь.
Когда полиция прибыла по указанному адресу, то увидела «сладкую парочку» и …еще одного человека, которые пытались освободиться от наручников. Как оказалось, в момент интимной близости парочка использовала наручники, но затем не смогла своими силами освободиться. Все дело в ключе! Незадачливые влюбленные его потеряли.
Рижская полиция честно пыталась помочь: искала ключ, пыталась открыть наручники своим, но, увы, все бесполезно!
Помогла Государственная пожарно-спасательная служба. Пожарные использовали гидравлические ножницы и призвали любовников быть более осторожными.
И смех, и грех! Вот к чему приводит неуемная фантазия! Скромнее надо быть в желаниях! Скромнее!