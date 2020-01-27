В Москве пассажирка такси расплатилась за поездку купюрой 500 евро, перепутав ее с 500 рублями

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27 января 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве пассажирка такси расплатилась за поездку от станции метро «Тверская» до Среднего Кисловского переулка купюрой 500 евро, перепутав ее с 500 рублями. В воскресенье, 26 января, женщина вызвала такси и попросила водителя отвезти ее до Среднего Кисловского переулка. По окончании поездки таксист оценил стоимость поездки в 300 рублей.

Пассажирка хотела дать ему 500 рублей, но из-за невнимательности вытащила из сумочки 500 евро и отдала таксисту. Мужчина выдал клиентке сдачу 200 рублей и уехал. Женщина осознала, что перепутала купюры и заявила об инциденте в полицию.

По данному происшествию в Москве проводится проверка.

Средний Кисловский переулок проходит от Большого Кисловского переулка к Малому Кисловскому параллельно Большой Никитской улице. Длина переулка составляет около 260 метров. Добраться до него можно пешком от станций метро "Арбатская" Филёвской и Арбатско-Покровской линий и "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии.