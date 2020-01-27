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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор активисту Котову

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Конституционный суд РФ в понедельник, 27 января, вынес постановление о пересмотре приговора по делу Константина Котова. Активист, программист Котов был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

В конце декабря 2019 года представители Константина Котова пожали жалобу в Конституционный суд.
В определении КС говорится, что "судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК РФ в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской ФедерацииФ от 10 февраля 2017 года ...подлежат пересмотру в установленном порядке".

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