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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Жителям не хватает продуктов и воды

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Жителям не хватает продуктов и воды
Фото: cоцсети

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. В поселке Утка воды нет с 16 января, и ситуация только ухудшается.

В магазинах разобрали все - от продуктов до угля. Школы и учреждения нечем отапливать. Расчисткой дорог занимаются даже военные на тяжелой технике, но то, что они успевают убрать, за несколько часов заметает опять. За ночь сугробы наметает до двух метров.

«Ситуация, которая складывается по некоторым южным районам Алтайского края, остается архисложной. Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины в нее уронили насос, который теперь не могут достать», - цитирует главу заксобрания Александра Романенко местная пресса.

Спасатели и врачи в регионе вынуждены отказаться от автотранспорта. «Иногда на снегоходах и вездеходах добираемся до пациентов, где-то на гужевом транспорте – на санях едем», - рассказывают они.

БИ

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