Японский журналист задержан в России при попытке получить секретные сведения

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27 января 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Японский журналист задержан в России за шпионах. Поданного Японии подозревают в попытке получить секретные сведения, содержащие информацию о российском военном потенциале.

О задержании во Владивостоке гражданина Японии при попытке получить секретные материалы о российском военном госпитале сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в связи с этим инцидентом в МИД РФ был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, японскому дипломату вручена нота протеста.

Задержанному журналисту объявлено официальное предостережение. Иностранцу дали 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ. В МИД отметили, что японец находился в России по журналистской визе, и он уже выехал на родину.