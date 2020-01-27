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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Голливудский актер и рокер «развел» поклонников на платные звонки и смс

, 16:15 [ «Аргументы Недели», , ]

Голливудский актер и рокер «развел» поклонников на платные звонки и смс
скриншот странички Джареда Лето

Известный музыкант и актер Джаред Лето опубликовал номер телефона и предложил поклонникам звонить на него и слать смс. А потом выяснилось, что номером управляет бот. Звонки и сообщения оказались платными.

Номер был опубликован в Instagram-аккаунте Джареда Лето. Он записал видеообращение, адресованное поклонникам.

«Это я, Джаред Лето, ваш старый друг», — обратился актер: «Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, наверное, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас».

Джаред Лето попросил всех рассказывать о событиях в своей жизни. Во время записи на экране появились цифры номера. Кроме того, они были продублированы в первом комментарии. Его оставил сам актер: «Пишите мне 213 335 2223».

При отправке сообщения на этот номер, в ответ приходит фотография. При звонке отвечает автоответчик. Оказалось, что номером управляет бот.

И звонки, и сообщения оказались платными. Позвонить из России «Джареду Лето» стоит 80 рублей, стоимость сообщения оценивается в 5 рублей.

Джаред Лето известен по целому ряду фильмов. Он снимался в «Бойцовском клубе», «Реквиеме по мечте», «Оружейном бароне». Кроме того, актер является фронтменом рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Закрепившись в Голливуде Джаред Лето решил попробовать стать режиссером. Однако о его особых успехах на режиссерском поприще пока ничего не слышно.

Нынешняя выходка кажется весьма сомнительной. Поклонники очень щепетильны и раскрывшийся обман может существенно ударить по имиджу актера. Причем, ударит гораздо больнее, чем тот случай, когда он избил фотографа.

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