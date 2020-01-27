Климатолог: Почему тёплая зима 2020 года может не стать безусловной тенденцией

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27 января 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Климатолог Александр Кислов рассказал, почему тёплая зима 2020 года может не стать безусловной тенденцией.

По мнению специалиста, погода стала непредсказуемой, и даже длительные периоды наблюдения пока не позволяют заявить, что именно является тенденцией. "Вообще, мы, конечно, потепления ожидаем. Но могут быть такие сюрпризы, как и в 2012 году: тогда зима была весьма холодная. Глобальное потепление для наших регионов- это хитрая вещь.

"Вообще, мы, конечно, потепления ожидаем. Но могут быть такие сюрпризы, как в 2012 году: тогда зима была весьма холодная. Глобальное потепление для наших именно регионов – это хитрая вещь», - добавил он.