Климатолог: Почему тёплая зима 2020 года может не стать безусловной тенденцией

Климатолог Александр Кислов рассказал, почему тёплая зима 2020 года может не стать безусловной тенденцией.
По мнению специалиста, погода стала непредсказуемой, и даже длительные периоды наблюдения пока не позволяют заявить, что именно является тенденцией. "Вообще, мы, конечно, потепления ожидаем. Но могут быть такие сюрпризы, как и в 2012 году: тогда зима была весьма холодная. Глобальное потепление для наших регионов- это хитрая вещь.
"Вообще, мы, конечно, потепления ожидаем. Но могут быть такие сюрпризы, как в 2012 году: тогда зима была весьма холодная. Глобальное потепление для наших именно регионов – это хитрая вещь», - добавил он.