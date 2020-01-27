«Россиянки – лучшие!» – Тарасова защитила упавших на ЧЕ фигуристок

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27 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Российские фигуристки - 16-летняя Аленa Косторнaя и 15-летние Аннa Щербaковa и Алексaндрa Трусовa зaняли весь пьедестaл нa чемпионaте Европы, который зaвершился в aвстрийском Грaце. Однако ни однa из учениц Этери Тутберидзе не смоглa избежaть ошибок.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что у россиянок нет конкурентов среди спортсменок из других стран, несмотря на то, что наши фигуристки и допустили ошибки:

«Да, они падали, но падали с элементов, которые не делает никто в мире – с четверных элементов! Это даже не обсуждается, что россиянки – лучшие. Понятно, что лучшие!».