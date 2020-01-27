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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Он меня избивал, побрил наголо и втыкал ножи", жена оставившего двух детей в Шереметьево рассказала об издевательствах в семье

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Жена Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, рассказала, что у экс-супруга «не всё в порядке» с головой и до их развода в 2018 году он издевался над семьёй. Так, по словам женщины, Виктор пил и избивал её — из-за побоев она получила четыре сотрясения и шрамы от ножевых ранений.

«Однажды он приехал с корпоратива, я была в халате дома, он меня вывел в халате в этих резиновых тапочках на улицу зимой. Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил это: у меня было помутнение рассудка», - рассказала женщина журналистам канала «Ваza».

Но это еще цветочки, однажды после своего увольнения Виктор, чтобы выместить злость, побрил женщину наголо. А сколько раз он ее выгонял из дома и забирал ключи и не сосчитать. «По поводу ножевых ранений. Он меня привязал к компьютерному стулу и нож втыкал и в ноги, и в руки, кровища по всей кухне была. Он сам раны обрабатывал, чтобы никто об этом не узнал. Дети были в соседней комнате, на кухню забегали и видели это», - признается Ольга.

После одного из таких случаев один ребенок перестал разговаривать — впоследствии его поставили на учёт к неврологу, и теперь мальчик заикается. Тем не менее в полиции заявления не принимали, поскольку у Виктора там якобы были знакомые, которые его прикрывали, утверждает женщина.

Когда пара развелась, суд оставил детей отцу, и он ограничил общение мальчиков не только с матерью, но и со всеми ее родственниками. А потом он написал заявление в соцзащиту о том, что ему «нечем кормить» сыновей и их отправили в детский дом. Сам же Виктор уехал на заработки в Южную Корею, но уже через четыре месяца вернулся в Россию и забрал детей из приюта. «Я их искала, пыталась общаться, но он меня везде заблокировал. Ему нравилось делать всё напоказ. Все думали, что я уже не жилец с таким-то отношением. Некоторые знали, что происходит, но не стали выносить сор из избы, говорят, это семейное, разбирайтесь сами», - объясняет ситуацию мать брошенных детей. Сейчас Ольга живёт в Комсомольске-на-Амуре, и она готова забрать сыновей. Виктору Гаврилову по статье «Оставление в опасности» грозит до года тюрьмы, но женщина боится, что, когда бывший супруг выйдет, он начнет третировать семью снова.

БИ

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