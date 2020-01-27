Южноуральцы вспоминают жертв Холокоста

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27 января 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинской области проходит ряд мероприятий, приуроченных к годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этом году «Неделя памяти» включена в перечень официальных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Южном Урале организатором мероприятий выступил «Еврейский Благотворительный центр «ХЭСЭД НЭХАМА» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Челябинской области.

Как сообщали «Аргументы недели», в Челябинске открылась выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», также пройдут мемориальная церемония памяти жертв Холокоста, конференция «История Холокоста в контексте геноцидов XX и воспитание толерантности школьников» и награждение победителей регионального этапа Международного конкурса «Память о Холокосте - путь к толерантности».

Отметим, что по оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 миллионов евреев. Акцию поддержали 50 регионов России.