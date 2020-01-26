Эпигенетика: интенсивная медитация способна изменять гены

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26 января 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Медитация, pixabay.com

Новое исследование, проведенное французскими учёными при участии американских коллег, продемонстрировало, что интенсивная медитация в состоянии изменять гены. Более того, одного дня интенсивной медитации достаточно, чтобы противостоять воздействию стресса и восстановить изменения, вызванные в эпигеноме.

Эпигенетика, новая захватывающая область медицинских исследований, - дисциплина, которая пытается объяснить, как приобретенное может трансформировать наши гены. Например, даже если при рождении близнецы имеют одну и ту же ДНК, они остаются биологически различными и имеют различный риск заболевания, потому что их экологическая чувствительность и образ жизни различаются. Эти эпигенетические механизмы особенно связаны с метилированием, то есть формой модификации генов, которая соответствует добавлению метильных групп на определенных участках ДНК.

Несколько исследований, проведённых ранее показывали, что воздействие психологического стресса связано с различными эпигенетическими эффектами, например, ускорением эпигенетического старения человека. Кроме того, воздействие стрессовой среды на ранних этапах жизни может вызвать специфическую метилирующую метку, вызывающую постоянную гиперактивность оси HPA, ключевого регулятора реакции на стресс. Исследования демонтировали, что психологический стресс может модифицировать эпигеном человека: последний становится более подверженным риску развития определенных психопатологий и хронических заболеваний.

В то же время очень незначительное число исследований было проведено на тему возможностей и способов противодействия этим процессам. Лишь немногие исследования оценивали, могут ли вмешательства по управлению стрессом противодействовать этим эпигенетическим эффектам и помочь увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни людей. В то же время этот вопрос представляет особую значимость в социальном плане, поскольку последствия, вызванные хроническими заболеваниями, увеличиваются с возрастом населения.

Медитация - собрание практик, основанных на регуляции внимания и эмоций, в последнее десятилетие становится все более популярным и эффективным методом борьбы со стрессом. Кроме того, обнаружилось, что эти методы модулируют деятельность мозга, а также иммунной и воспалительной систем. Поэтому они все чаще стали использоваться в больницах в качестве дополнительного лечения психологических расстройств и хронической боли. Однако их влияние на эпигеном на текущий момент остается абсолютно неизвестным.

Новое исследование, проведенное в рамках сотрудничества французскими исследователями из лаборатории эко-антропологии (EA - CNRS, MNHN, Университет Paris Diderot), Inserm и Университета Висконсин Мэдисон и опубликованное в журнале Brain, Behavior and Immunity, показало, что эти, связанные со стрессом эпигенетические модификации, не только обратимы, но, и, более того, сам эпигеном может быть изменен интенсивной практикой медитации. Но, что самое удивительное, - одного дня интенсивной медитации достаточно, чтобы изменить эпигенетические профили участков, представляющих клинический интерес.

Чтобы исследовать роль интенсивной медитации на эпигеноме, исследователи собрали 17 добровольцев, практикующих медитацию в течение не менее 3 лет минимум 30 минут в день.

Клетки крови участников были взяты до и после одного дня интенсивной практики. Было изучено более 400 000 участков метилирования. Затем данные сравнили с данными контрольной группы, которой были предложены различные виды досуга в одном и том же месте, в течение одинаковой продолжительности.

Исследователи обнаружили значительные изменения в группе медитирующих на 61 участках метилирования после дня интенсивной практики. Эти участки были равномерно распределены по геному и в основном участвовали в метаболизме и старении иммунных клеток. При этом в контрольной группе существенных изменений не наблюдалось.

Согласно выводам ученых, открытие показывает, что «определенные профили метилирования, представляющие клинический интерес, быстро реагируют на медитативную практику, открывая новые перспективы терапевтического потенциала этих практик». Кроме того, исследование способствовало продвижению в области эпигенетики, обнаружив "реакционные способности определенных участков метилирования, которые ранее считались относительно стабильными».

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