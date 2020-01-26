Патриотизм так и прет. Губернатор Краснодарского края назвал мусорную свалку Мамаевым курганом

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26 января 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту – его возмутили слова губернатора Краснодарского края, который назвал мусорную свалку Мамаевым курганом. Он счел это оскорблением всех ветеранов.

«И просто растёт этот Мамаев курган, и всё. А потом начинает пахнуть, начинает раздражать жителей», — процитировало издание V1.ru слова Вениамина Кондратьево, который говорил по помойке в Белореченском районе края.

Активист решил, что так же стоит подать иск о защите чести и достоинства неопределённого круга сталинградцев, жителей города и всех ветеранов. «Назвать именем Мамаева кургана, священного для всего населения Советского Союза места, мусорную свалку — это верх извращения и цинизма. Это плевок в лицо всем нашим ветеранам», — заявил член ОНФ Оганесян.