Очевидцы обрывали телефоны дежурной части, но полиция так и не приехала по вызову о стрельбе из автомата в Нижневартовске

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26 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Множество очевидцев буквально обравали телефон в дежурной части, но полицейские так и не появились на месте преступления.

На все вопросы силовики отвечали: "Нет свободных экипажей". А между тем ссора молодых людей едва не закончилась очень трагично. По предварительным данным, компания парней поссорилась с неизвестным мужчиной, он ушёл, но вскоре вернулся – вооружённый автоматом – и открыл стрельбу. Все разбежались. Очевидцы сообщают, что перед тем, как убежать, один из участников конфликта спешно закопал что-то в снегу.

Полиция занялась этой историей лишь утром. По словам местных жителей, кинологи вместе с собаками перелопатили весь снег в округе, пишет канал "Baza".