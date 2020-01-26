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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Киеве назвали диверсией запуск шариков с открытками

, 16:19 [ «Аргументы Недели», , ]

В Киеве назвали диверсией запуск шариков с открытками
фото украинской "диверсии"

Украинские журналисты разглядели диверсию в запуске шариков, к которым была прикреплена коробка с открытками. На самом Донбассе эту выходку даже не заметили.

На опубликованных украинскими СМИ фотографиях какие-то люди держат в руках связку синих и желтых шариков. К ним прикреплена коробка. В ней лежат открытки.

«К шарам была привязана коробка», — заявили украинские журналисты: «Когда "подарок" приземлился, в упаковке заметили украинские открытки».

На фото видно, что шарики были отправлены из Марьинки. Этот населенный пункт находится на подконтрольной официальному Киеву стороне. А куда именно приземлилась композиция не понятно. Судя по снимкам, ветер был направлен вдоль линии фронта. И скорее всего шарики опуситились где-то на украинской же территории.

Между прочим, желто-синие цвета являются корпоративными цветами российской ЛДПР. Все, что сделали «диверсанты» — запустили шарики в цветах партии Владимира Жириновского. А украинские открытки можно найти и в Донецке.

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