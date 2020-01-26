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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Киеве не понравилось внимание Путина к "собственной безопасности"

, 15:46 [ «Аргументы Недели», , ]

В Киеве не понравилось внимание Путина к
высмеянный украинскими СМИ снимок с пуленепробиваемым трапом

Фото правительственного российского борта из иерусалимского аэропорта стало поводом для сумбурных публикаций в Киеве. Украинские журналисты попытались высмеять «пуленепробиваемый трап», который был подан для Президента России.

На иллюстрации показан самолет. У трапа стоит лимузин. Сам трап имеет арочную крышу. Утверждается, что она выполнена из пуленепробиваемого материала.

«Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы», — написали украинские СМИ. Они процитировали автора публикации: «Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом».

Вообще, Израиль находится в самой гуще достаточно сложных событий. А за безопасность отвечают спецслужбы. И глава государства не вмешивается в их работу.

Возможно, украинские журнаилисты уже забыли про убийство Касема Сулеймани. Это произошло на Ближнем Востоке. Именно там и находится Израиль. В Киеве стоило бы завести себе политическую карту мира помимо глобуса Украины.

К слову, Зеленский в своем сериале грозился ездить на велосипеде. Якобы такому главе государства, как он, нечего бояться. Но ездит он в бронированном автомобиле. Путин даже не думал намекать на то, что он не будет использовать «бронированный трап». А в отличие от Зеленского, у него врагов в мире гораздо больше.

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