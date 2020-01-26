Уральский режиссер ответил Познеру по поводу уродства российских городов

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26 января 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента

Режиссер Николай Коляда. Фото: инстаграм Николая Коляды.

Уральский драматург и режиссер Николай Коляда считает, что журналист Владимир Познер недостаточно хорошо знаком с промышленными городами региона, чтобы судить, насколько они уродливы.

Так он ответил телеведущему, заявившему на днях, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого». и он не понимает, как в них живут люди.

По мнению Коляды, проблемы с экологией есть в каждом городе, в том числе и в Москве. Режиссер заявил, что Познеру виднее из Москвы, а был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Режиссер также отметил, что если Познер и был в Екатеринбурге, то разве что в "Ельцин-Центре".

25 января Владимир Познер своем официальном сайте написал, что на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».

«Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние», – написал он. При этом журналист подчеркнул, что Россия «прекрасная, необыкновенно красивая» страна.