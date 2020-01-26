Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Уральский режиссер ответил Познеру по поводу уродства российских городов

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента

Уральский режиссер ответил Познеру по поводу уродства российских городов
Режиссер Николай Коляда. Фото: инстаграм Николая Коляды.

Уральский драматург и режиссер Николай Коляда считает, что журналист Владимир Познер недостаточно хорошо знаком с промышленными городами региона, чтобы судить, насколько они уродливы.

Так он ответил телеведущему, заявившему на днях, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого». и он не понимает, как в них живут люди.

По мнению Коляды, проблемы с экологией есть в каждом городе, в том числе и в Москве. Режиссер заявил, что Познеру виднее из Москвы, а был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Режиссер также отметил, что если Познер и был в Екатеринбурге, то разве что в "Ельцин-Центре".

25 января Владимир Познер своем официальном сайте написал, что на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого».

«Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние», – написал он. При этом журналист подчеркнул, что Россия «прекрасная, необыкновенно красивая» страна.

ДВа

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обравали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…

//новости ан

//новости ан

В региональном Минздраве сообщили, что четыре человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в районе дома № 50 на улице Казанской в Кирове. Отмечается, что в эпицентр…

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что…

//новости ан

В воскресенье, 26 января, на 414 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Нытвенском городском округе Пермского края произошло столкновение между тремя…

//новости ан