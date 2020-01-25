Владельцем порностудии, где совращали подростков, оказался получатель президентского гранта и борец с экстремизмом

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25 января 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети, А.Мишин справа

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке. Вполне рядовое мероприятие, если бы не одно «но». Точнее два.

Во-первых, многие «актрисы» были несовершеннолетние, работали на камеру девочки от 15 лет, а во-вторых, один из арестованных организаторов притона и распространитель порнографии — видный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, борец за нравственность Антон Мишин, основатель и директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей».

Полиция, конечно, имен не называет, но ролик с задержанием опубликовали. А, как говорится, шила в мешке не утаишь, тем более, что Мишин в Красноярске человек известный. Как пишет «Новая газета», в его фейсбуке среди 5 тысяч друзей — чуть не все красноярские политики, журналисты, активисты и даже священнослужители.

За свою «деятельность» он был обласкан местной администрацией и не раз получал гранты, в том числе и грант президента РФ, участвовал во всевозможных советах и форумах, в общем активно заботился о нравственном воспитании молодежи… на бумаге и для галочки.

Но главная инициатива Мишина – проект «Киберпатруль.рф», задача которого «ограничить доступ к нежелательному контенту со стороны ребенка. Под нежелательным контентом подразумеваются сайты, онлайн-игры, форумы, группы в социальных сетях, чаты, фотоальбомы и видеоролики, содержащие информацию порнографического, насильственного, экстремистского характера». В общем получается, одной рукой он этот порнографический контент создавал, а другой запрещал и получал из бюджета деньги для борьбы с ним. Неплохо устроился!