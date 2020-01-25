Cтудентам и сотрудникам ВШЭ запретили заниматься политикой в вузе

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25 января 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Cтудентам и сотрудникам Высшей школы экономики (ВШЭ) запретили заниматься политической деятельностью в университете. Ученый совет ВШЭ доработал правила внутреннего распорядка для студентов и преподавателей.

Одна из поправок запрещает «вести политическую деятельность на территории университета, территории, где проходят мероприятия, организованные университетом, и в информационных системах и сетях университета», а также выступать и писать открытые письма от имени ВШЭ или его структурного подразделения, например от лица студентов факультета.

политически нейтрален», — сказал он.

Советник ректора ВШЭ Олег Солодухин отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены, - передает РБК.