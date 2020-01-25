Названы мужские имена, обладатели которых могут быть идеальными мужьями

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25 января 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Есть такое мнение, что имя человека влияет на его судьбу, на линию жизни. Оказывается, идеального мужа можно вычислить по имени. В рейтинге имен мужчин, которые могут стать прекрасным супругом: Андрей, Артем, Вадим, Даниил, Юрий.

Андрей - образец мужественности. Мужчины по имени Андрей уверены в себе, активны и напористы. Это лидеры, которые ведут за собой. В отношениях с женщиной для Андрея главное — идеальная любовь.

Как правило, эти мужчины выбирают умную и яркую женщину, разделяющую его взгляды. Для своей избранницы мужчины готовы горы свернуть. Их недостаток — бывают ревнивы.

Артемы характеризуются преданностью. Мужчины с таким именем - дружелюбные, общительные и целеустремленные люди. За девушками они ухаживают красиво. Семья для них - приоритет в жизни. Свою избранницу Артемы готовы носить на руках, будут преданны ей всю жизнь.

Вадим- имя сильных мужчин. Такие мужчины способны рисковать и достигать целей. Вадимы - трудяги, всегда держат обещания. С ними дамы всегда ощущают надежное плечо. Вадимы долго и очень тщательно выбирают женщину, на которой они женятся. Измены женам для Вадимов исключены.

Даниил — это имя мужчин с железным характером и силой воли. Эти мужчины щедры и отзывчивы, практичны. Желание избранницы - главное для Даниила. Такие мужчины стремятся построить в семье гармоничные отношения.

Большинство Юриев - однолюбы. Если Юрий выбрал подругу, а потом и жену, другие женщины для него перестают существовать. Мужчины с этим именем смело берут на себя ответственность за любимую.

По характеру эти мужчины дружелюбные, отзывчивые.