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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Названы мужские имена, обладатели которых могут быть идеальными мужьями

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Названы мужские имена, обладатели которых могут быть идеальными мужьями
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Есть такое мнение, что имя человека влияет на его судьбу, на линию жизни.  Оказывается, идеального мужа можно вычислить по имени.  В рейтинге имен мужчин, которые могут стать прекрасным супругом: Андрей, Артем, Вадим, Даниил, Юрий.

Андрей - образец мужественности. Мужчины по имени Андрей уверены в себе, активны и напористы. Это лидеры, которые ведут за собой. В отношениях с женщиной для Андрея главное — идеальная любовь.

Как правило, эти мужчины выбирают умную и яркую женщину, разделяющую его взгляды. Для своей избранницы мужчины готовы горы свернуть. Их недостаток — бывают ревнивы.
Артемы характеризуются преданностью. Мужчины с таким именем - дружелюбные, общительные и целеустремленные люди. За девушками они ухаживают красиво. Семья для них - приоритет в жизни. Свою избранницу Артемы готовы носить на руках, будут преданны ей всю жизнь.

Вадим- имя сильных мужчин. Такие мужчины способны рисковать и достигать целей. Вадимы - трудяги, всегда держат обещания. С ними дамы всегда ощущают надежное плечо. Вадимы долго и очень тщательно выбирают женщину, на которой они женятся. Измены женам для Вадимов исключены.

Даниил — это имя мужчин с железным характером и силой воли. Эти мужчины щедры и отзывчивы, практичны. Желание избранницы - главное для Даниила. Такие мужчины стремятся построить в семье гармоничные отношения.
Большинство Юриев - однолюбы. Если Юрий выбрал подругу, а потом и жену, другие женщины для него перестают существовать. Мужчины с этим именем смело берут на себя ответственность за любимую.
По характеру эти мужчины дружелюбные, отзывчивые.

 

ИЧ

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