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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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"Хитрая схема", штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписаны на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего 6 лет назад

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: automobili.ru

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД Александр Евсин сегодня рассказал, что виновнику смертельного ДТП на Бутырской улице за год было выписано более 650 штрафов. «Большая часть не оплачена даже», - написал он у себя в Facebook.

Как удалось выяснить изданию «Подъём», сотни штрафов не были оплачены, поскольку они были выписаны на мёртвого человека – музыканта Руслана Горобца, который написал музыку к хитам «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева и «Погода в доме» Ларисы Долиной. Именно он указан в графе «Нарушитель» во всех протоколах на нарушения водителя BMW. Часть штрафов была передана судебным приставам. На данный момент в отношении умершего почти 6 лет назад Руслана Горобца возбуждено 141 исполнительное производство.

Замглавы ЦОДД пообещал выяснить, каким образом сотни штрафов были выписаны на умершего человека. «То, что там какая-то хитрая «схема» - очевидно, потому что сейчас с 650 непогашенными штрафами будут проблемы. Объяснить можно по-разному, например, раньше машина была его и была продана по доверенности. Или вообще сделка по его документам, но без согласия. Например, документы украдены были. И т.д. Но это надо выяснять», - сказал Александр Евсин.

Напомним, BMW с белой лентой на борту и надписью «Отдел по борьбе с тишиной» вечером 24 января на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение. Погибла пассажирка.

БИ

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