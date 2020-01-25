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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Да он не просыхает", жители Красноярского края выйдут на народный сход против годами пьющего главы села

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Речь идёт о начальнике администрации Никольского сельсовета Емельяновского района Александре Нахаеве.

«Они уже не первый месяц и даже год на эту проблему неадекватного такого поведения главы сельсовета обращают внимание. И жаловались главе района, та обещала как-то по-тихому это всё решить, но ничего не решилось. И вот 21 числа обнаружили, что человек ведёт себя агрессивно, запах алкоголя, бессвязная речь. Народ уже решил действовать формально, и составили акт появления должностного лица на рабочем месте в нетрезвом виде. Депутаты местного сельсовета, жители, которые в этот момент были в администрации», - цитирует депутат Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова радиостанция «Говорит Москва».

Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же и не дает хода многочисленным жалобам сельчан. Но в этот раз жители решили взять бразды правления в свои руки и организовать сход, чтобы решить, что же делать с местным пьяницей, а по совместительству главой сельсовета. Люди понимают, что без вмешательства вышестоящих должностных лиц он сам никогда не уйдёт, но надеются, что на народное собрание чиновники все же отреагируют.

БИ

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