//Общество 13+

25 января 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: канал Лентач

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.

На акцию пришли около 500 человек среди которых - представители Левого Фронта, Моссовета, Партии Дела, КПРФ, «Другой России», движения «Новороссия», НПСР, ОКП, «Гражданской солидарности» и других организаций. В акции поучаствовали Леонид Развозжаев, Владимир Квачков, Игорь Стрелков, Максим Калашников и Сергей Удальцов.

Люди принесли обращения и больше часа сдавали свои требования в приёмную администрации президента. Участники мероприятия сообщили, что вокруг дежурили сотрудники полиции и стояли автобусы, но все закончилось мирно.