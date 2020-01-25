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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

У здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

У здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию
Фото: канал Лентач

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.

На акцию пришли около 500 человек среди которых - представители Левого Фронта, Моссовета, Партии Дела, КПРФ, «Другой России», движения «Новороссия», НПСР, ОКП, «Гражданской солидарности» и других организаций. В акции поучаствовали Леонид Развозжаев, Владимир Квачков, Игорь Стрелков, Максим Калашников и Сергей Удальцов.

Люди принесли обращения и больше часа  сдавали свои требования в приёмную администрации президента. Участники мероприятия сообщили, что вокруг дежурили сотрудники полиции и стояли автобусы, но все закончилось мирно.

БИ

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