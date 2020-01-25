В Чечне 90 тысяч человек сидят без электричества

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25 января 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Чечне в субботу, 25 января, 90 тысяч человек сидели без электричества из-за отключения трансформатора. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, без света оставались жители Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов.

Ремонтники ведут аварийно-восстановительные работы. Отключение было согласовано с администрациями районов для проведения ремонтных работ. Температура воздуха в Чечне сегодня составляет около 4 градусов тепла.

По последним данным, электроснабжение в трех горных районах Чечни, где часть жителей осталась без света, восстановлено. Ремонтные работы завершены на два часа раньше запланированного времени, энергоснабжение восстановлено, все потребители запитаны.