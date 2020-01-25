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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Вот что значит снежная зима. На видео девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, встала и пошла на работу

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Вот что значит снежная зима. На видео девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, встала и пошла на работу

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27 летней «прыгуньи» нет ни одного перелома.

Уже на работе с тало понятно, что бедолага находится в состоянии шока. Ей вызвали «Неотложку» и доcтавили в рeанимацию с ушибaми внутрeнних оргaнов. При кaких обстоятeльствах пострадaвшая вышлa в окно - разбирaются полицeйские, пишет канал "Плохие  новости".

"Даже если ты упал с 9 этажа это не аргумент, чтоб не идти на работу", "Когда лифт не работает, а на работы надо", "Ее в спецназ нужно... Выживаемость 100%", - комментируют новость в Сети.

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