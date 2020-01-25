«Лучше бы работал, а он на батл с Оксимороном собрался», губернатор Забайкальского края поздравил студентов и зачитал рэп

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25 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видимо так, он думал, что станет ближе к народу и покажет, что ничто человеческое чиновнику не чуждо.

Видео распространила пресс-служба главы региона, отметив, что идея принадлежит самому Осипову, вот только жителей региона творчество главы региона не вдохновило.

«Не знаю этого губернатора, но рэпануть на уровне третиклассника это круто. Сразу виден уровень и мощь», «А у нас чиновникам делать нечего, кроме как песенки петь, остальное же уже сделано и проблем в регионе ноль», «Когда такое видишь, понимаешь в какой дыре мы находимся и вспоминаются слова Тютчева: Умом Россию не понять», - комментируют творческий порыв губернатора в Сети.