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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Подмосковье воры с легкостью обокрали секретный бункер правительственной связи

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье воры с легкостью обокрали секретный бункер правительственной связи

Бункер правительственной связи, оказывается, вовсе не тайна за семью печатями, особенно для тех, кто хочет поживиться. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Воры позарились именно на последние.

Всего в Подмосковье насчитывается, судя по открытым данным, 12 подобных бункеров. Все расположены под землей, местонахождение – засекречено. Но все тайное становится явным, особенно если поспрашивать местных жителей, которые всё про всех знают. Видимо, кто-то из них и навёл грабителей на один из таких объектов в Одинцовском районе. В нем в случае войны должен был располагаться командный штаб для управления войсками.

Но время сейчас мирное и бункер охранялся настолько плохо, что в него сумели забраться обычные воры. Они действовали очень быстро и слаженно – сорвали пломбы с одного из кабинетов и вынесли оттуда те самые АТС "Ростелекома", – в них есть микросхемы из золота, платины и палладия. Охрана прибежала на место как раз в то время, когда преступники уже ушли, сообщает канал «Baza».

"Обалдеть. Надеюсь ядерного чемодана резервного там не было? А тобы и его уперли!", "На радиорынок в Митино понесут сдавать?", "Во всем виноваты местные. Они все схроны знают со времён Наполеона", - комментируют новость в Сети.

БИ

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