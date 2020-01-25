Школьникам Рязанской области запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

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25 января 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Все школы Рязани и области запретили использование мобильных телефонов на уроках.

Соответствующее решение, по данным областного министерства образования, «закреплено в локальных актах всех общеобразовательных организаций Рязанской области, в том числе в 68 школах города Рязани», – сообщает портал 62info.ru.

В конце прошлого рязанский губернатор Николай Любимов говорил, что в области вряд ли будут приниматься решения по поводу запрета использования мобильных телефонов на уроках на уровне региона или муниципалитета.

«Каждая школа должна сама для себя определиться, исходя из мнения родителей. Я считаю, что всё зависит от воспитания ребенка, от авторитета учителя. Не думаю, что нужны тотальные запреты: они будут только вредить», – заявил тогда губернатор.

14 декабря 2019 года на тот момент министр просвещения РФ Ольга Васильева говорила, что запрет на мобильные телефоны на уроках установила каждая четвёртая школа в стране, а рекомендацию исключить телефоны из учебного процесса регионам дали не только Минпросвещения, но и Роспотребнадзор и Рособрнадзор.

Правда, в свое время бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко говорил о пользе работы с мобильными гаджетами для первоклашек.