На Южном Урале будет создано управление по делам молодежи

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25 января 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер в ЧелГУ

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе визита в Челябинский государственный университет.

Сегодня, 25 января, губернатор Челябинской области встретился с руководством и студентами ЧелГУ. Студенты презентовали Алексею Текслеру свои проекты — по здоровому образу жизни, благоустройству дворов, показали интерактивный стол «Пирогов». В рамках встречи губернатор сделал важное заявление о создании в структуре правительства области управления по делам молодежи.

«Мы проведем конкурс на руководителя этого направления, это будет человек из вашей среды, - подчеркнул Алексей Текслер. - Думаю, что во взаимодействии с вами ему удастся улучшить жизнь в регионе».

Как сообщает телеграм-канал «Вечерка», скорее всего, сотрудников нового управления будут набирать по конкурсу. «Главная задача начальника этого управления — не быть чиновником в плохом смысле этого слова», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор общался со студентам больше часа, он ответил на множество вопросов студентов. По словам Алексея Текслера, новая структура станет важным звеном в поддержке волонтерского движения.

Фото телеграм-канал «Вечерка»