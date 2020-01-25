На Южном Урале будет создано управление по делам молодежи

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе визита в Челябинский государственный университет.
Сегодня, 25 января, губернатор Челябинской области встретился с руководством и студентами ЧелГУ. Студенты презентовали Алексею Текслеру свои проекты — по здоровому образу жизни, благоустройству дворов, показали интерактивный стол «Пирогов». В рамках встречи губернатор сделал важное заявление о создании в структуре правительства области управления по делам молодежи.
«Мы проведем конкурс на руководителя этого направления, это будет человек из вашей среды, - подчеркнул Алексей Текслер. - Думаю, что во взаимодействии с вами ему удастся улучшить жизнь в регионе».
Как сообщает телеграм-канал «Вечерка», скорее всего, сотрудников нового управления будут набирать по конкурсу. «Главная задача начальника этого управления — не быть чиновником в плохом смысле этого слова», - подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор общался со студентам больше часа, он ответил на множество вопросов студентов. По словам Алексея Текслера, новая структура станет важным звеном в поддержке волонтерского движения.
Фото телеграм-канал «Вечерка»