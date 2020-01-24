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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Победителей и призеров чемпионата KidSkills подготовили 56 московских школ

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Победителей и призеров чемпионата KidSkills подготовили 56 московских школ
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Участники Московского детского чемпионата KidSkills завоевали 34 золотых, 38 серебряных и 58 бронзовых медалей. Победителей и призеров подготовили 56 столичных школ. 

«Московский детский чемпионат – это абсолютно уникальная соревновательная площадка, которая ориентирована на дошкольников и младших школьников. В рамках этой площадки у всех ребят есть возможность продемонстрировать, а если есть интерес, то отшлифовать и сформировать актуальные навыки, которые необходимы для реальной жизни», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.  

Соревнования проходили в категориях 6+ и 8+ по десяти компетенциям, включая графический дизайн, изготовление прототипов, кулинарное дело, мобильную робототехнику, эксплуатацию беспилотных авиационных систем, электронику, сити-фермерство и др. По словам Андрея Зинина, несмотря на столь юный возраст, ребята продемонстрировали  «серьезнейшие результаты».   

Всего в чемпионате приняли участие 5 тысяч человек, в том числе 3208 школьников из 466 школ и 1604 наставника. Они были поделены на команды, состоявшие из двух школьников и одного наставника. Судьями выступили 200 экспертов из 50 организаций-партнеров, которые также являются потенциальными будущими работодателями. 

Кроме того, в рамках чемпионата KidSkills различные мастер-классы посетили 3 тысячи школьников, а курсы повышения квалификации прошли 420 педагогов. 

 

 

ГБ

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