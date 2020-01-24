За вывод техэтажей из собственности жильцов ЖК «Покровский» возбуждено дело

//Общество 13+

24 января 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Иванов ]

Присвоение общедомового имущества 17-го этажа многоквартирного дома на улице Фабричной следователи краснодарской полиции признали мошенничеством. По результатам решения Четвертого кассационного суда 28 января Краснодарский краевой суд повторно рассмотрит дело о признании помещений чердака общедомовым имуществом.

Вывести и поделить

В Краснодаре долгий гражданский спор жителей дома на улице Фабричной за технический этаж, оказавшийся в собственности бывшей жены застройщика и председателя ТСЖ, перерос в уголовное дело. После девяти отказов полиции, которые были обжалованы жителями и отменены прокуратурой, 11 декабря 2019 года Следственным управлением МВД России по Краснодарскому краю все-таки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранительные органы подтвердили факт возбуждения уголовного дела. В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Напомним, дома ЖК «Покровский» по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89 возводились с участием средств краевого бюджета по региональной целевой программе «Жилище» как 16-этажные с техническими этажами. Однако, начиная с 2017 года, местные жители заметили странную активность на технических этажах. На месте маленьких чердачных окон стали появляться полноценные оконные проемы и стеклопакеты. Оказалось, что председателем товарищества является бывший руководитель компании-застройщика Юрий Сапонов, а заявленные в документах технические этажи каким-то образом превратились в нежилые помещения и перешли в частные руки. Жильцы выяснили, что ситуация связана с деятельностью бывшего руководителя городского департамента архитектуры Игоря Головкина. Экс-чиновник еще в 2008 году незаконно выдал разрешение

на ввод в эксплуатацию высоток, оформив 17-е этажи зданий не как технические (которыми они по сути являлись), а как нежилые. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано и ответственность с бывшего чиновника сняли в связи с истечением срока давности. Однако в результате большая часть помещений оказалась в собственности бывшей жены руководителя застройщика, которая начала там активные работы. Например, в одном из домов без согласия жильцов были перенесены магистрали отопления, из-за чего было нарушено теплоснабжение дома, на фасадах были выбиты окна. В итоге собственница перевела эти помещения в жилые.

Жители дома по улице Фабричной доказали в суде первой инстанции, что технический этаж является общим имуществом. В апелляционной инстанции - Краснодарском краевом суде - это решение было отменено, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с мнением коллег из краевого суда, отменив их решение и вернув дело на новое апелляционное рассмотрение. Указанное решение было принято под аплодисменты, так как суд кассационной инстанции обратил внимание на проектную документацию застройщика, исходя из которой 17 этаж строился как технический и иного функционального назначения не предусматривалось. Повторное апелляционное рассмотрение дела в Краснодарском краевом суде назначено на 28 января 2020 года.

- Это прецедентное дело для всей России, - комментирует представитель жильцов Евгений Сафоненко. - Анализ судебной практики показал, что нигде в стране ещё никогда общее имущество не выводилось из состава многоквартирных домов целыми этажами. Данные действия всегда пресекались судами и правоохранительными органами. Однако в нашем случае семье Сапоновых со стороны городской администрации оказана беспрецедентная поддержка, которая не имеет правового и логичного объяснения. А позиция краевого суда, который, можно сказать, признал законным, факт умышленного вывода общего имущества в частные руки не поддается вообще объяснению. Профессиональные судьи выносят решение, противоречащее всем доказательствам по делу, не анализируя и не опровергнув по существу ни одного довода истцов, повторяя что избран ненадлежащий способ

защиты. Вы сами слышали, как люди аплодисментами встретили решение кассационного суда, который не позволил назвать белое чёрным и указал, что суд апелляционной инстанции при выявлении факта нарушения прав истцов не имел права по формальному основанию отказывать в удовлетворении иска. То, что люди за полтора года 9 раз обжаловали отказы полиции в возбуждении уголовного дела, говорит о том, что многие не согласны с тем, что бывшему застройщику захотелось прихватить напоследок себе дополнительную площадь со стоимостью реализации в районе 60-65 миллионов рублей. Аналогичное хищение произошло не в одном доме, а так же в домах по улице Промышленной, 33 и Березанской, 89, которые строились тем же застройщиком. Возбуждение уголовного дела - это закономерное развитие этой истории. Мы намерены идти до конца и добиваться привлечения к уголовной ответственности виновных в совершении преступления.

Между тем из-за вывода технических этажей, жители «Покровского» оказались втянуты в ряд других судебных процессов, в ходе которых доказывают незаконность действий мэрии, из-за чего некогда чердак превратился в квартиры с проходящими внутри них трубами отопления. Граждане массово обратились в Следственный комитет с требованием возбудить против замешанных в этом городских чиновников уголовного дела. В отношении должностных лиц мэрии проводится доследственная проверка.

Яблоко от яблони

В суде жителям «Покровского» противостоит сын экс-директора застройщика и собственник большинства помещений Михаил Сапонов, для которого 2019 год завершился обвинительным приговором по уголовному делу. В ноябре суд признал его виновным в совершении преступления, суть которого в незаконном выводе из фирмы 280 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, мужчина, находясь в должности директора торговой компании «Траст Агро Трейд», без разрешения учредителей совершил крупные сделки на поставку семян рапса на общую сумму свыше 280 миллионов рублей. Как следует из судебных документов, он

отдавал поручения на оплату товара даже тогда, когда было понятно, что поставщики не выполняют взятые на себя обязательства, кроме того, он просил сотрудников не сообщать об этом учредителям компании. В настоящее время компания признана банкротом, и в отношении неё ведется конкурсное производство.

Гособвинение просило у суда назначить Михаилу Сапонову 8 лет колонии общего режима. Однако суд назначил мужчине лишь четыре года условно. Столь снисходительным приговором остались недовольны как прокурор, так и потерпевшие, которые уже обжаловали его в Краснодарский краевой суд.

- Я возмущен, что за столь крупный ущерб суд назначил ему условное наказание, - говорит один из учредителей фирмы Евгений Шевченко. - Помимо того, что была разорена компания, и люди лишились работы, не выдержало здоровье главного учредителя. Естественно, это недоказуемо, и невозможно привязать к отягчающим обстоятельствам по законодательству, но я видел, что после инцидента он сутками не спал. Его онкологическое заболевание обострилось, и он скончался. Как главный учредитель он являлся гарантом работы, и ситуация его подкосила.

Заседание по уголовному делу в отношении Михаила Сапонова состоится в краевом суде 4 февраля 2020 года.

Жители ЖК «Покровский» возмущены количеством преступлений, которыми они буквально окружены, и не могут понять, почему аферистам удается постоянно выходить сухими из воды.

В силу общественной значимости данной ситуации, наши журналисты намерены присутствовать во всех судебных заседаниях по указанным делам и объективно отражать развитие событий.

Данная статья является официальным запросом в правоохранительные органы для детального изучения приведенных фактов и принятия необходимых процессуальных решений.